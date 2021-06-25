25.06.2021 (19:45)

В Минобороны России обсудили вопросы эксплуатации и технического обеспечения принятых на снабжение образцов ВВСТ, созданных вне рамок государственного заказа

Повестка мероприятия охватывала круг вопросов, связанных с использованием инновационных разработок, выполненных организациями Российской Федерации вне рамок государственного заказа.

Как отметили организаторы мероприятия в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России, благодаря изменениям по порядку открытия и проведения инициативных работ, эффективность работы Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям заметно возросла. Увеличилось и количество внедрений инновационных образцов военной и специальной техники в войсках. Так, в 2020 году было рассмотрено 112 инициативных разработок, из них 94 – одобрены. Всего за 2020 год было принято на снабжение 19 инициативных разработок.

В этой связи возникла необходимость в определении единых подходов органов военного управления к организации эксплуатации и технического обеспечения принятых на снабжение в Минобороны России разработок, выполненных организациями Российской Федерации в инициативном порядке, добавили в Минобороны России.

В своих докладах участники большое внимание уделили вопросам, возникающим в ходе эксплуатации инициативных разработок. Так, докладчики поделились опытом внедрения результатов инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, военной и специальной техники в интересах заинтересованных органов военного управления, а также организацией проведением подконтрольной эксплуатации результатов проведения инициативных работ.

Кроме того, эксперты рассказали научно-деловому сообществу о вопросах, возникающих при модернизации ВВСТ, разработке и внедрении инновационных решений в области обслуживания и хранения вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества, организации внедрения разработанной технологии безразборного восстановления узлов трения и агрегатов масляной системы двигателей внутреннего сгорания военной автомобильной и специальной техники. По результатам конференции доклады участников будут опубликованы в информационном сборнике Минобороны России «Инновационный вестник», являющимся основным периодическим изданием военного ведомства, освещающем вопросы инновационного развития.

Обсуждение прошло под руководством начальника управления Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации полковника Сергея Столярова.

В мероприятии приняли участие более 120 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации и предприятий промышленности.

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