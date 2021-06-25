25.06.2021 (19:30)

Инспекторы 100-й ВАИ приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе MSIC-2021

Инспекторы столичной военной автоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения IХ Московской конференции по международной безопасности.

На экипажи 100-й ВАИ были возложены задачи по сопровождению более 30 иностранных военных делегаций с руководящим составом оборонных ведомств стран-участниц конференции.

Также силами военнослужащих 100-й ВАИ было организовано регулирование дорожного движения на территории, прилегающей к гостинице «Украина», где проходила конференция.

Благодаря инспекторам 100-ой ВАИ был обеспечен беспрепятственный проезд воинских колонн к месту проведения конференции.

Ранее инспекторы столичной военной автоинспекции совместно

с подразделениями ГИБДД МВД России обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения церемонии переноса частицы Вечного огня от мемориального комплекса Могилы Неизвестного Солдата

в Александровском саду до храмового комплекса Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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