25.06.2021 (19:15)

В Севастополе состоится премьера юнармейского фильма «Память жива»

В конце июля в Крыму состоится премьера юнармейского фильма «Память жива». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В основу документальной картины положены семейные истории, рассказанные детьми, о Великой Отечественной войне, подвиге их прадедов и о личном отношении юнармейцев к событиям тех лет. Первыми зрителями фильма станут участники второго Всероссийского патриотического молодежного форума, который состоится с 22 по 24 июля в Севастополе.

Тизер «Память жива» презентовали в начале июня на первом форуме Юнармии в Красноярске. Трехминутная версия большого фильма стала ярким финалом пленарного заседания. Дети и война — тяжелое сочетание, но рассказывать и показывать историю тех страшных событий — необходимо, считает первый заместитель начальника Главного штаба Юнармии Дарья Борисова. Прежде всего, для того, чтобы исключить фальсификацию фактов. Историческая память — она намного сложнее, чем все другие.

«Не пилотки и ленточки дают юнармейцам осознание праздника 9 Мая. А вот такие фильмы, которые делают их сверстники. Этот контент — отличный воспитательный элемент. Он прививает любовь и другие важные человеческие качества. Признаюсь, при создании ленты мы не ставили задачу сделать блокбастер со спецэффектами и умопомрачительным звуком. Гораздо важнее было уйти в глубину — показать что-то настоящее, живое, от которого будет щемить сердце и слезиться глаза. И мне кажется, это получилось», — отметила Дарья Борисова.

Захватывало дух и екало сердце уже при просмотре тизера, призналась юнармеец Виктория Апостолова из Твери. По словам девушки, были очень эмоциональные моменты, когда ей хотелось обнять авторов, а зрителей — подержать за руку в знак солидарности и уважения.

«Многих ребят, которые участвовали в работе над фильмом, я знаю лично. Удивилась, как они повзрослели, рассказывая о войне. Каждый из них говорит о том, что ему близко и хорошо знакомо — о героях своей семьи. А это не может оставить равнодушным», — добавила она.

Кроме премьеры фильма в Севастополе запланированы образовательные мастер-классы, дискуссионные площадки и стратегические сессии. Площадка объединит около 5 тыс. патриотов России — руководителей детско-юношеских движений и общественных организаций, а также самих подростков, лидеров юнармейских отрядов. В рамках форума создадут «Граффити Победы» и подпишут несколько партнерских соглашений.

Форум в Севастополе — это второй этап проекта «Память жива», направленного на сохранение истории и духовно-нравственное воспитание молодежи. Его первым этапом стало проведение Юнармией всероссийских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце». В первом случае жюри оценивало творческие сольные и коллективные выступления. Второй конкурс подразумевал написание сценариев с историями о родственниках-фронтовиках, и третий — это проекты и видеоролики о любви к Родине и патриотизме.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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