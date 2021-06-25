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25.06.2021 (19:00)

Специалисты 12 ЦНИИ МО РФ провели рабочую встречу в технополисе «ЭРА»

В ходе рабочего визита в Анапу ученые 12 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации обсудили перспективы совместной научной деятельности с Военным инновационным технополисом «ЭРА».

Основными направлениями сотрудничества являются суперкомпьютерные технологии и компьютерное моделирование сложных процессов в системах военного и двойного назначения. Современная научно-технологическая база технополиса «ЭРА», включающая высокопроизводительный центр обработки данных, существенно ускоряет исследования и внедрение полученных результатов в практику.

Компьютерное моделирование этапов жизненного цикла образцов вооружения вышло на уровень создания «цифровых двойников» – комплексных моделей, позволяющих производить в электронном виде большинство операций, как проектирования, так и испытаний отдельных узлов, агрегатов и образцов техники.

Как отметили ученые из 12 ЦНИИ МО РФ, анализ результатов моделирования, произведенного на суперкомпьютере, позволяет выявить и устранить большую часть недостатков, которые ранее обнаруживались лишь на испытаниях опытного образца, существенно сокращая затраты и время, необходимое на разработку. Кроме того, цифровые модели, при соблюдении ряда требований, представляют собой готовую конструкторскую документацию для изготовителя техники.

Сочетание богатейшего опыта центрального научно-исследовательского института в разработке средств подобного моделирования и возможностей военного иннограда придаст импульс в освоении «цифровых двойников», отметили эксперты в технополисе «ЭРА».

Очередным этапом обмена опытом с привлечением широкого круга организаций станет научно-техническая конференция по направлению «Информатика и вычислительная техника», которая пройдет на базе технополиса в июле нынешнего года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра , Наука
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