25.06.2021 (18:45)

В Казанском Суворовском военном училище состоялся выпуск воспитанников

Сегодня в Казанском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония 73-го выпуск воспитанников.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков, начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, ветераны военной службы, родители выпускников и другие почетные гости.

К выпускникам училища обратился начальник училища генерал-майор Валерий Миронченко. он отметил «Для каждого преподавателя, воспитателя, обучающегося прошедший учебный год был своеобразным испытанием на зрелость, на прочность знаний, на готовность решать еще более сложные задачи в условиях современных реалий».

Среди выпускников 9 суворовцев награждены медалью «За особые успехи в учении».

Многие суворовцы стали победителями и призерами Всеармейских олимпиад по учебным предметам.

Среди выпускников 25 человек стали обладателями первого взрослого спортивного разряда по различным видам спорта.

Воспитанники училища стали абсолютными победителями смотра спортивной работы среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Выпускники училища представили гостям мероприятия концертную программу. Завершилась церемония прохождением выпускников училища торжественным маршем.

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