25.06.2021 (18:30)
В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведено комплексное занятие по РХБЗ
В соответствии с планом подготовки Тульского гвардейского воздушно-десантн6ого соединения, на базе воинских частей и подразделений прошло плановое единое комплексное занятие по радиационной химической биологической защите.
В ходе комплексного занятия были отработаны вопросы применения средств РХБ защиты, разведки и наблюдения, развертывания постов РХБЗ, работа на постах РХБ наблюдения, ведения документации и другие.
Кроме того, в рамках занятия были отработаны вопросы обработки помещений и территории военных городков с применением средств специальной обработки и техники.
В рамках занятия были проверены теоретические знания военнослужащих по порядку работы индивидуальных дозиметров ИД-11 и ИД-1, наименованию и признакам основных отравляющих веществ, а также правилах применения средств индивидуальной защиты.
Всего на комплексном занятии было задействовано более 300 человек личного состава и 4 единицы специальной техники РХБЗ.