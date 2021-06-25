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25.06.2021 (18:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведено комплексное занятие по РХБЗ

В соответствии с планом подготовки Тульского гвардейского воздушно-десантн6ого соединения, на базе воинских частей и подразделений прошло плановое единое комплексное занятие по радиационной химической биологической защите.

В ходе комплексного занятия были отработаны вопросы применения средств РХБ защиты, разведки и наблюдения, развертывания постов РХБЗ, работа на постах РХБ наблюдения, ведения документации и другие.

Кроме того, в рамках занятия были отработаны вопросы обработки помещений и территории военных городков с применением средств специальной обработки и техники.

В рамках занятия были проверены теоретические знания военнослужащих по порядку работы индивидуальных дозиметров ИД-11 и ИД-1, наименованию и признакам основных отравляющих веществ, а также правилах применения средств индивидуальной защиты.

Всего на комплексном занятии было задействовано более 300 человек личного состава и 4 единицы специальной техники РХБЗ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты
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