25.06.2021 (18:00)

Армейские легкоатлеты завоевали восемь наград во второй соревновательный день чемпионата России в Чебоксарах

На счету спортсменов ЦСКА пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали.

По итогам второго дня 102-го чемпионата России по легкой атлетике, который продолжается в Чебоксарах, на счету спортсменов ЦСКА восемь медалей различного достоинства: пять золотых, одна серебряная и две бронзовых.

В дисциплине 100 м среди женщин первой к финишу пришла бронзовый призер чемпионата Европы, многократная чемпионка России прапорщик Кристина Макаренко с результатом 11,35. Серебряную награду завоевала Марина Максимова — 11,59, бронзовую — Кристина Хорошева — 11,67.

В аналогичном забеге среди мужчин «бронзу» взял призер чемпионата и Кубка России старший лейтенант Ярослав Ткалич, показав результат 10,38. Первенствовал в этой дисциплине Игорь Образцов — 10,27, второе место занял Владислав Доронин —10,38.

В беге на 100 м с барьерами не было равных Ксении Лабыгиной, армейская легкоатлетка опередила соперниц, показав лучший результат— 13,07. Серебряную награду завоевала Елена Тимакова — 13,58. Замкнула тройку призеров Анна Ватропина — 13,59.

Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами, победитель VII Всемирных военных игр, многократный победитель чемпионатов Европы и России капитан Сергей Шубенков первенствовал в дисциплине бег на 110 м с барьерами, армеец показал результат 13,37. Вторым на пьедестал почета взошел Константин Шабанов — 13,9, третье место занял Филипп Шабанов — 13,96.

Александра Гуляева лидировала в беге на 800 м, показав время 1.59,96, второй к финишу пришла Ольга Родиошкина — 2.00,15, замкнула тройку лидеров Светлана Улога — 2.00,66.

В аналогичном забеге среди мужчин серебряный призёр юношеского чемпионата мира, многократный чемпион России Константин Толоконников завоевал бронзовую медаль, показав результат 1.47,45. Первым финишировал Константин Холмогоров —1.45,94, вторым пришел Николай Вербицкий — 1.47,18.

Призер чемпионатов России и мемориала Знаменских Полина Кнороз взяла «серебро» в дисциплине прыжок с шестом, армейская спортсменка поднялась на высоту 4 м и 65 см. Первое место заняла Анжелика Сидорова, с результатом 4,75. Третьей на пьедестал почета взошла Ирина Иванова — 4,55.

В секторе метания диска в Чебоксарах победу одержала победитель и призёр командных чемпионатов Европы, обладательница Кубков Европы по зимним метаниям Екатерина Строкова, показавшая результат 62,82 м. Второй с результатом 59,18 м стала Юлия Мальцева, третьей — Наталья Карпова — 57,13.

Завершится чемпионат России 27 июня.

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