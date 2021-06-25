25.06.2021 (18:00)
В Киргизии вручили аттестаты выпускникам школы Минобороны России
Выпускникам школы Министерства обороны Российской Федерации, расположенной на территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизской Республике, вручили аттестаты о среднем общем образовании.
В 2021 году образовательное учреждение Минобороны России окончили 10 выпускников. Двое из них окончили школу с отличием. В рамках торжественной церемонии выпуска, которая прошла в клубе российской военной базы, состоялся праздничный концерт. С получением среднего общего образования выпускников поздравил командир объединенной российской военной базы полковник Александр Ларин и настоятель храма иерей Александр Аношкин.
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