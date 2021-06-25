25.06.2021 (17:55)

Артисты Центрального дома Российской Армии поздравили коллектив Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ с юбилеем

В Краснознаменном зале Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи (ЦУ ФПС) Вооруженных Сил Российской Федерации, в ходе которого с концертом «Россия – священная наша Держава» выступили артисты ЦДРА.

На торжественном мероприятии, где присутствовали представители центральных органов управления Минобороны России, ветераны и сотрудники ЦУ ФПС, выступил заместитель начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Рубис, который рассказал об истории создания Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи в первые дни Великой Отечественной войны, о ее значимости в обеспечении бесперебойной связи между тылом и фронтом, о пройденном боевом пути и современных задачах, которые успешно решают сотрудники ЦУ ФПС.

На собрании прошла церемония награждения государственными и ведомственными наградами военнослужащих, ветеранов и работников ЦУ ФПС.

Программу концерта, которую представили артисты ЦДРА, составили произведения военно-патриотической направленности, русские народные песни, современные эстрадные композиции, такие, как «Армия России», «Солдаты, в путь!», «Пой, солдат, пой», «За рекою зарево», «Мы – армия страны, мы – армия народа!».

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