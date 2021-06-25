25.06.2021 (17:45)

В Ленобласти пройдут стрельбы с расчётами ЗПРК «Тунгуска-М1»

С подразделениями противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в начале июня пройдут тактические учения с боевой стрельбой.

Военнослужащие расчетов зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1» отработают вопросы подготовки и ведения мобильной противовоздушной обороны с выполнением боевых стрельб со сменой стартовых позиций. Мероприятие пройдет в обстановке, максимально приближенной к боевой. Стрельба по воздушным целям будет производиться из 30-мм зенитных автоматов и пусковых установок с использованием зенитных управляемых ракет.

Кроме того, зенитчики отработают разведку и сопровождение воздушных целей в условиях ведения противником активного радиолокационного подавления.

Всего в мероприятиях примут участие более 100 военнослужащих подразделений ПВО, будет задействовано около 25 единиц вооружения, специальной и военной техники.

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