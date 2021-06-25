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25.06.2021 (17:35)

Военнослужащие Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ приняли участие в учебно-методическом сборе

На полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения завершился учебно-методический сбор с гранатометчиками, стрелками-операторами, номерами расчетов 12,7 мм пулеметов НСВС и гранатометов АГС-17 «Пламя».

Более 100 военнослужащих совершенствовали свою теоретическую подготовку и практические навыки по поражению мишеней из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, 12,7-мм пулеметов НСВС и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Обучение началось с курса теоретической подготовки, в ходе которого участники сбора детально изучили устройство гранатометов и пулеметов, типы применяемых боеприпасов, тактику действия номеров расчетов на поле боя, способы определения наиболее важных и опасных целей, а также наиболее уязвимые места бронетехники противника. Практическая часть занятий прошла в полевых условиях на обновленных объектах учебно-материальной базы полигона Ульяновского гвардейского соединения.

«Главная задача сбора — это выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке» – отметил руководитель цикла занятий – начальник отделения боевой подготовки соединения гвардии майор Анатолий Сермолотов.

На втором этапе сбора личный состав совершенствовал навыки ведения огня с применением приспособлений для учебной стрельбы. Данное устройство позволяет поражать цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В с использованием патронов калибра 7,62 мм, пуля которого летит по траектории полета боевой гранаты.

Также в ходе практических занятий обучаемым военнослужащим продемонстрировали порядок оборудования огневых позиций, напомнили правильность корректировки огня в различных погодных условиях, работу с оптическим прицелом и штатными прицельными приспособлениями на различные дистанции днем и ночью, в любых погодных условиях, по различным типам целей.

Завершился сбор сдачей зачетов по знанию теоретических основ и правил стрельбы и выполнением упражнения контрольных стрельб.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сборы
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