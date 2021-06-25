25.06.2021 (17:20)

Делегация Минобороны России участвует в III Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения»

В Сочи представители Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в работе III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». Делегацию Минобороны России возглавил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе конференции участниками были продемонстрированы современные мобильные лабораторные комплексы войск РХБ защиты, способные выявлять опасные патогены, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Эти лаборатории работали и показали свою эффективность в Италии, Сербии, Сирии и Армении.

Также о достигнутых успехах в области разработки 26 диагностических ПЦР-наборов для выявления РНК (ДНК) возбудителей особо опасных и опасных вирусных, бактериальных и риккетсиозных инфекций рассказал лауреат Государственной премии России в области науки и технологий, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

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