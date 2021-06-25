25.06.2021 (17:30)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Начиная работу, Министр обороны предложил рассмотреть итоги размещения государственного оборонного заказа и обсудить предложения по его уточнению.

«Особенностями работы в данном направлении в текущем году стали опережающее финансирование поставок вооружения и техники, а также поддержание их современности на уровне не ниже 2020 года», — сообщил глава военного ведомства.

На данный момент показатель размещения гособоронзаказа, по информации Сергея Шойгу, выше прошлогоднего и составляет 95%.

«В рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники», — заявил Министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности Вооружённых Сил Российской Федерации и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%.

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Вторым вопросом на повестке заседания стала подготовка к VII Международному военно-техническому форуму «Армия». До его начала осталось 57 дней.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в 2020 году мы провели форум на высоком уровне. Порядка 1,4 тыс. предприятий представили более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 — высокого уровня. Свыше 180 научно-деловых мероприятий посетили представители 32 иностранных государств», — напомнил глава военного ведомства.

По словам Министра обороны, знаковым событием форума «Армия-2020» стало подписание 41-го государственного контракта с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму около 1 трлн 160 млрд рублей.

«Рассчитываем, что и в этом году интерес к мероприятию будет не меньшим. Приглашения отправлены в 133 оборонных ведомства, из них 74 подтвердили и ответили согласием», — сообщил Сергей Шойгу.

Впервые зарубежных участников форума, добавил глава российского военного ведомства, 23 и 24 августа на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут дни военно-технического сотрудничества.

Также будет представлена новая специализированная экспозиция «Арктика» с показом перспективных образцов военной техники, применяемых в северных широтах.

Кроме того, на полях форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по актуальным вопросам военного строительства, развития отечественной оборонной промышленности, широкому спектру сотрудничества с иностранными партнёрами.

Одним из центральных мероприятий станет V конференция «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

Ожидается, что в дни форума его посетит порядка 1,5 млн человек.

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В завершение заседания был обсужден ход выполнения Плана деятельности Центрального военного округа в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

«В условиях роста угроз на Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование округа продолжает повышать интенсивность боевой учёбы, — заявил Министр обороны. — Совершенствование системы управления, перевооружение на новейшие образцы, внедрение новых способов ведения боевых действий существенно повысили слаженность органов управления, соединений, частей и готовность личного состава выполнять задачи по предназначению».

В этом году, по информации главы военного ведомства, количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной — на 34%, а боевой — на 9%.

Впереди — международное учение «Мирная миссия» с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, «Рубеж» — в Киргизии, и «Нерушимое братство» — на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Итогом подготовки войск станет участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021».

К концу года, как заявил Министр обороны России, командованию Центрального военного округа предстоит:

- сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть;

- получить более 1,2 тыс. единиц новой и модернизированной техники;

- осуществить перевооружение на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ двух авиационных полков, что значительно увеличит возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Кроме того, предусмотрено завершить очередные этапы строительства в шести военных городках и ввести в эксплуатацию 267 зданий и сооружений.

«Хочу отметить, что войска округа продолжают оказывать активную помощь субъектам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. — сообщил генерал армии Сергей Шойгу. — В апреле подрывные работы в восьми регионах позволили предотвратить угрозу затопления 46 населённых пунктов, где проживает более 230 тыс. человек».

Глава военного ведомства также добавил, что в Свердловской и Тюменской областях войска ЦВО ликвидировали 26 очагов возгораний общей площадью более 4,5 тыс. гектаров, защитив от огня 46 населённых пунктов.

Кроме того, по словам Министра обороны, значительное внимание командование округа уделяет решению социальных вопросов семей военнослужащих. К исходу текущего года будут обеспечены служебным жильем 58 тыс. человек, а местами в детских садах и школах — 607 детей.

«В заключение подчеркну, что в округе эффективно реализуется весь комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, что позволяет проводить запланированные мероприятия в полном объёме», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

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