25.06.2021 (17:10)

В рамках полковых лётно-тактических учений экипажи самолетов Ил-76 обеспечили десантирование курсантов РВВДКУ

В рамках полкового лётно-тактического учения экипажи самолетов Ил-76 Тверского военно-транспортного авиационного полка выполнили практическое десантирование курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

Всего было десантировано более 350 курсантов с 1 по 4 курс. Перед погрузкой в самолеты с ними были проведены инструктажи и им были доведены меры безопасности. Также проверили правильную укладку парашютов.

Данное учение проводится в целях отработки действий летчиков при приведении подразделений в высшие степени боевой готовности. Всего на учение было привлечено более 10 экипажей самолетов Ил-76, среди которых практику получили командиры воздушных судов из числа молодых офицеров.

Десантирование личного состава проводилось с высоты 600 м на временном интервале полторы минуты при скорости 300км/ч. По завершении мероприятия все экипажи вернулись в пункт постоянного базирования.

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