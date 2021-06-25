25.06.2021 (17:05)

В Пермском суворовском военном училище состоялся выпуск воспитанников

Воспитанники Пермского суворовского военного училища стали его выпускниками. В свое время они поступили сюда из 15 регионов страны (в том числе из Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской, Самарской областей, республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецкого автономной области).

В торжественной церемонии выпуска приняли участие референт Командования РВСН генерал-майор Алексей Чикунов и начальник отдела военного образования РВСН полковник Владимир Нестеров.

Среди 63 выпускников есть 9 будущих ракетчиков, которые за высокие показатели в учебе были награждены золотыми медалями. Большинство выпускаемых суворовцев станут курсантами Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в городе Серпухове.

Здесь, в училище, они углубленно изучают математику, физику, информатику и другие естественнонаучные и технические предметы; занимаются самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.

Суворовцы могут бесплатно посещать около 50 дополнительных кружков и секций (плавание, шахматы, ракетомоделирование, 3D моделирование, робототехника, экспериментальная химия, видеостудия? школа юных барабанщиков).

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