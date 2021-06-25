25.06.2021 (17:00)

Специалисты РХБ защиты на учении в Оренбургской области применили новые термодымовые машины «ТДА-3»

На тактико-специальном учении, прошедшем в Оренбургской области, специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) аэрозолями скрыли от авиации условного противника склады с боеприпасами. Они для этого применили недавно поступившие на вооружение термодымовые машины ТДА-3 на базе автомобиля КамАЗ.

Военнослужащие создали сплошную аэрозольную завесу на площади 1,5 тыс. кв. м, в результате чего склады несколько часов оставались недоступными для средств визуальной разведки и систем наведения ракет условного противника.

Учение проходило на Тоцком полигоне. В его рамках свои задачи также выполняли экипажи вертолетов, танковые, мотострелковые, ракетные и артиллерийские подразделения, расчеты радиоэлектронной борьбы. Всего в нем участвовало свыше 1,2 тыс. военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице