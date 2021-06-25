25.06.2021 (16:50)

В Челябинской области военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности!»

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели в Челябинской области профилактическую акцию «Ремень безопасности!».

В ходе профилактики нарушений правил и требований безопасности дорожного движения военные автоинспекторы проинструктировали водителей воинских частей и соединений. Они напомнили военнослужащим правила использования ремней безопасности, продемонстрировали учебные видеоматериалы. Кроме того, сотрудники ВАИ на мобильных постах провели разъяснительные беседы с пассажирами транспортных средств о необходимости использования ремней безопасности.

Военные автоинспекторы ЦВО регулярно проводят профилактическую акцию «Ремень безопасности!» в пунктах постоянной дислокации и на мобильных постах. Она направлена на формирование у военнослужащих дисциплинированности при управлении транспортным средством и на обучение водителей и пассажиров правилам использования системы пассивной безопасности автомобиля.

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