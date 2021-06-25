Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (16:50)

В Челябинской области военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности!»

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели в Челябинской области профилактическую акцию «Ремень безопасности!».

В ходе профилактики нарушений правил и требований безопасности дорожного движения военные автоинспекторы проинструктировали водителей воинских частей и соединений. Они напомнили военнослужащим правила использования ремней безопасности, продемонстрировали учебные видеоматериалы. Кроме того, сотрудники ВАИ на мобильных постах провели разъяснительные беседы с пассажирами транспортных средств о необходимости использования ремней безопасности.

Военные автоинспекторы ЦВО регулярно проводят профилактическую акцию «Ремень безопасности!» в пунктах постоянной дислокации и на мобильных постах. Она направлена на формирование у военнослужащих дисциплинированности при управлении транспортным средством и на обучение водителей и пассажиров правилам использования системы пассивной безопасности автомобиля.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Определились финалисты всеармейского конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021
В горах Западного Тянь-Шаня военнослужащие ЦВО и Узбекистана устроили засаду на высоте 2 тыс. метров
Самарскому военному музею передали капсулу с землёй из Брестской крепости
В Таджикистане в предгорьях хребта Каршытау прошло учение с российскими разведчиками

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false