25.06.2021 (16:45)

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» принял участие в морской десантной подготовке

В Баренцевом море экипаж большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Георгий Победоносец» отработал задачи по морской десантной подготовке и по огневой поддержке десанта. Учение было проведено во взаимодействии с морской пехотой, которая выполнила погрузку боевой техники и личного состава на корабль с берега.

После перехода корабля к полуострову Средний морские пехотинцы на 16 бронетранспортёрах высадились на необорудованном побережье. Военнослужащие отработали высадку техники на плав и захват плацдарма.

Боевые расчёты спаренных 57-мм артиллерийских установок БДК «Георгий Победоносец» выполнили стрельбы по береговым, морским и воздушным целям, отражая нападение на корабль и подавляя огневые точки условного противника на побережье.

По завершении мероприятий морской десантной подготовки экипаж принял участие в учении по противоподводно-диверсионной обороне корабля во время якорной стоянки на незащищённом рейде с практическим гранатометанием.

Ранее учебные задачи по морской десантной подготовке с личным составом и техникой морской пехоты Северного флота отработали экипажи новых больших десантных кораблей «Иван Грен» и «Пётр Моргунов».

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