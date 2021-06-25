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25.06.2021 (16:00)

В РВСН продолжается вакцинация молодого пополнения весеннего призыва от коронавирусной инфекции

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции молодого пополнения весеннего призыва.

По прибытии в воинские части и соединения РВСН все новобранцы проходят 14-дневную изоляцию под наблюдением врачей. Перед постановкой прививки медики проводят обследование военнослужащих на выявление противопоказаний.

Второй компонент препарата будет введен им через 21 день. После завершения вакцинации каждому новобранцу выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Медицина
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