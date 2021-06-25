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25.06.2021 (16:20)

Военнослужащие ЦВО возведут пять мостов через реки Тувы

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) возведут мосты для обеспечения транспортной доступности к социальным объектам для жителей двух районов Республики Тыва. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению правительства Республики Тыва.

В настоящее время военные инженеры завершают марш из Абакана в районы проведения работ. На подготовительном этапе военнослужащие проведут рекогносцировку районов, расчистку прибрежной зоны, подготовку насыпи и оборудование подъездных путей.

Военными специалистами будет установлено три моста длиной около 80 метров через реку Моген-Бурен, и два моста до 20 метров через реку Чыргакы. Сооружения обеспечат автомобильное сообщение на дорогах регионального и местного значения.

К мероприятию привлечено около 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и автокраны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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