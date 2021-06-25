25.06.2021 (16:30)

В Новосибирске состоялась первая массовая отправка призывников из регионов Сибири

Первый воинский эшелон с призывниками из Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краев отправился сегодня с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Уссурийск Амурской области. Более 600 новобранцев из Сибири пополнят ряды Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке.

Перед отправкой эшелон был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья новобранцев.

В связи с ограничительными мерами, действующих на территории Новосибирской области в связи с коронавирусной инфекцией, торжественная отправка призывников прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед отправкой в войска новобранцы прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой одежды, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.

На все время пути следования новобранцы и сопровождающие их лица обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и дезинфицирующими растворами.

Всего с территории Сибирского федерального округа этим летом для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будет отправлено более 10 тыс. человек.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице