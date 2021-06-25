25.06.2021 (16:15)

В 2021 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступит более 30 РЛС

До конца 2021 года на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) планируется поставить более 30 новых и модернизированных радиолокационных станций (РЛС).

Поступление новой и обновленной техники позволит расширить зону покрытия охраняемого воздушного пространства и снизить нижнюю границу обнаружения летательных аппаратов. На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят высотомеры и радиолокационные станции «Небо» и «Ниобий», способные осуществлять обнаружение, сопровождение, распознавание и измерение координат крупногабаритных и малозаметных воздушных целей, действующих на удалении до 600 км, на высоте до 50 км и со скоростью более 3000 км/ч.

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