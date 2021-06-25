Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (16:15)

В 2021 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступит более 30 РЛС

До конца 2021 года на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) планируется поставить более 30 новых и модернизированных радиолокационных станций (РЛС).

Поступление новой и обновленной техники позволит расширить зону покрытия охраняемого воздушного пространства и снизить нижнюю границу обнаружения летательных аппаратов. На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят высотомеры и радиолокационные станции «Небо» и «Ниобий», способные осуществлять обнаружение, сопровождение, распознавание и измерение координат крупногабаритных и малозаметных воздушных целей, действующих на удалении до 600 км, на высоте до 50 км и со скоростью более 3000 км/ч.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Определились финалисты всеармейского конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021
В горах Западного Тянь-Шаня военнослужащие ЦВО и Узбекистана устроили засаду на высоте 2 тыс. метров
Самарскому военному музею передали капсулу с землёй из Брестской крепости
В Таджикистане в предгорьях хребта Каршытау прошло учение с российскими разведчиками

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false