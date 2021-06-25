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25.06.2021 (16:05)

Призывники из Новосибирской области пополнят состав Президентского полка

Команда призывников из Новосибирской области отправилась для прохождения службы в Президентском полку в рамках весеннего призыва.

Команда из 15 человек была сформирована из кандидатов, которые успешно прошли строгий отбор по физическим данным, состоянию здоровья, профессиональным и психологическим качествам.

Отправка новобранцев в Москву состоялась железнодорожным транспортом. На все время пути следования призывники и сопровождающие их лица обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и дезинфицирующими растворами.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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