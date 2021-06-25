25.06.2021 (15:00)

В Средиземноморье проходит совместное учение сил ВМФ и ВКС России

В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, проходящего с 25 июня в восточной части Средиземного моря, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов был осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К и противолодочного самолета Ил-38.

В настоящее время экипажи МиГ-31К приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства региона. На данных самолетах могут применяться новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал».

Также над Средиземным морем учебные полёты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3. «Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Лётный состав получил неоценимый опыт работы», – заявил (на российской авиабазе Хмеймим) командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Это стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

В ходе учебно-тренировочных полетов будет испытана авиационная техника и оборудование в сложных климатических условиях, а экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах.

В рамках совместного учения расчёты противовоздушной обороны (ПВО) кораблей сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в свою очередь приняли участие в тренировке по отражению средств воздушного нападения противника. Согласно оперативной обстановке самолёт противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для того, чтобы произвести авиаудар управляемыми ракетами. Противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля.

Во время тренировки корабельные расчёты боевых информационных постов (БИП) обнаружили и классифицировали цель, а расчёты ПВО при подходе условного самолёта на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, тем самым предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.

По замыслу учения пять кораблей ВМФ России (в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»), а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.



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