25.06.2021 (15:45)

В горах западного Саяна расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» отработали поиск противника

В горах западного Саяна военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в республике Тыва, отработали поиск противника при помощи комплекса «Орлан-10».

Они выполнили учебно-тренировочные полеты на высоте около 5 тыс. метров, в ходе которых в условиях ограниченной видимости горных хребтов и ущелий провели воздушную разведку и обнаружили цели. Взлет летательного аппарата осуществлялся с ограниченной площадки горного рельефа. В течение всего полета на пункт управления в режиме реального времени поступала видеоинформация. Для обнаружения скрытного перемещения противника расчеты применяли тепловизионную камеру, установленную на воздушном разведчике.

Комплекс «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, со цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, с фотокамерой, с аппаратурой ретрансляции. Наземный пункт управления комплексом смонтирован на базе шасси автомобиля «КамАЗ».

В этом году на вооружение подразделения поступили модернизированные комплексы, которые значительно увеличили возможности подразделения по ведению воздушной разведки и корректировки огня наземных подразделений.

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