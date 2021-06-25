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25.06.2021 (15:30)

В Пензенской области с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В Тамалинском районе Пензенской области с почестями перезахоронили останки красноармейца Василия Егоровича Гнусарева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Церемония перезахоронения останков бойца прошла на кладбище села Волчий Враг с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Во время войны Василий Егорович Гнусарев сражался с врагом на Украине. По информации о безвозвратных потерях, числится пропавшим без вести в 1945 году.

Во время раскопок поисковики группы «Поиск» обнаружили санитарное захоронение, в котором были найдены останки красноармейца В. Гнусарева 1921 года рождения из Пензенской области. Останки были возвращены на родину.

В траурной церемонии приняли участие военный комиссар Белинского и Тамалинского района Игорь Забнев, представители администрации района, военнослужащие Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва и жители села.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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