25.06.2021 (15:15)

Военнослужащие подразделений РЭБ армейского корпуса Балтийского флота обезвредили ударные беспилотники условного противника

В рамках тактико-специального учения подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Балтийского флота обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника. Специалисты РЭБ выполняли задачи во взаимодействии с радиолокационными пунктами мотострелкового соединения корпуса.

На полигоне Пугачево, в Калининградской области под городом Гусев, военнослужащие отработали сопряжение различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки. Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах цели и передал данные по ним на комплексы РЭБ «Борисоглебск-1». В свою очередь специалисты радиоэлектронной борьбы дистанционно вывели БЛА условного противника из рабочего состояния.

В тактико-специальном учении приняли участие около 100 военных специалистов армейского корпуса, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники.

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