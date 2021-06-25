25.06.2021 (15:00)
Минометные батареи мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота во время учебных стрельб применили тактику «кочующие» минометы
Впервые в рамках занятий по тактике и огневой подготовке минометчики мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота применили тактику под названием «кочующие» минометы.
Из орудий, установленных в кузовах автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами — возвышенностями и лесополосами.
Минометчики в условиях лесисто-болотистой местности на полигоне Правдинский в Калининградской области за короткий промежуток времени поразили свыше 30 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 700 до 2500 метров.
Занятия проходили в дневное и ночное время суток. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации.
Тактика «кочующих» минометов применяется в ходе боевой подготовки артиллеристов Западного военного округа. Опыт современных вооруженных конфликтов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.