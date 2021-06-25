25.06.2021 (14:30)

В Московском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония выпуска воспитанников

Сегодня в Московском суворовском военном училище (СВУ) состоялась торжественная церемония, посвященная 72-му выпуску воспитанников.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Сергей Пирогов, командование и педагоги Московского СВУ, выпускник училища Герой Российской Федерации Роман Щентев, ветераны военной службы, родители выпускников и другие почетные гости.

В своем выступлении заместитель главкома Сухопутными войсками Сергей Пирогов отметил, что этот день является поворотным событием в судьбе суворовцев.

«От вас самих зависит, какой дорогой вы пойдете во взрослую жизнь. Каждый из вас вышел на важный и ответственный рубеж в жизни, за которым вам предстоит принимать решение о своей будущей судьбе. Уверен, что годы, проведенные в училище, сформировали чувство ответственности за нашу Родину. Воспитали вас настоящими патриотами Отчизны, верными долгу и чести», — подчеркнул Сергей Пирогов.

Среди 63 выпускников — участники парадов войск Московского гарнизона на Красной площади, победители и призеры всероссийских и всеармейских олимпиад и конкурсов, из которых 10 воспитанников окончили училище с золотой медалью.

По завершении торжественной церемонии для гостей мероприятия суворовцы представили подготовленный праздничный плац-концерт, в котором также приняли участие артисты ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Также на плацу училища состоялся ритуал прощания выпускников со знаменем Московского СВУ.

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