25.06.2021 (14:30)
В Московском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония выпуска воспитанников
Сегодня в Московском суворовском военном училище (СВУ) состоялась торжественная церемония, посвященная 72-му выпуску воспитанников.
В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Сергей Пирогов, командование и педагоги Московского СВУ, выпускник училища Герой Российской Федерации Роман Щентев, ветераны военной службы, родители выпускников и другие почетные гости.
В своем выступлении заместитель главкома Сухопутными войсками Сергей Пирогов отметил, что этот день является поворотным событием в судьбе суворовцев.
«От вас самих зависит, какой дорогой вы пойдете во взрослую жизнь. Каждый из вас вышел на важный и ответственный рубеж в жизни, за которым вам предстоит принимать решение о своей будущей судьбе. Уверен, что годы, проведенные в училище, сформировали чувство ответственности за нашу Родину. Воспитали вас настоящими патриотами Отчизны, верными долгу и чести», — подчеркнул Сергей Пирогов.
Среди 63 выпускников — участники парадов войск Московского гарнизона на Красной площади, победители и призеры всероссийских и всеармейских олимпиад и конкурсов, из которых 10 воспитанников окончили училище с золотой медалью.
По завершении торжественной церемонии для гостей мероприятия суворовцы представили подготовленный праздничный плац-концерт, в котором также приняли участие артисты ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.
Также на плацу училища состоялся ритуал прощания выпускников со знаменем Московского СВУ.