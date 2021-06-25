25.06.2021 (13:30)

Более 350 курсантов РВВДКУ десантировано в ходе учения под Рязанью

В рамках летно-тактического учения с соединением военно-транспортной авиации, проходящего в Рязанской области, более 350 курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова десантировано на площадку приземления «Житово» под Рязанью.

Рано утром с аэродрома Дягилево один за другим в небо поднялось 10 самолетов Ил-76МД с личным составом на борту.

Спустя около получаса после взлета самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления, где десантировали на парашютных системах Д-10 более 350 курсантов РВВДКУ.

Десантирование производилось с высоты 600 метров со скоростью самолета более 360 км/ч и интервалом отделения 0,7 секунды. После приземления личный состав осуществил сбор на площадке приземления и отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Парашютная система Д-10 является основной в Воздушно-десантных войсках и позволяет десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением общей массой более 140 килограмм.

Подводя итоги десантирования, заместитель начальника РВВДКУ по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Игорь Бортан отметил, что десантирование прошло без происшествий, все парашютные системы сработали в штатном режиме, что позволило выполнить стоявшую перед «крылатой пехотой» задачу.

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