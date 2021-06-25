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25.06.2021 (13:45)

В Ленинградской области прошел чемпионат Ленинградской армии ВВС и ПВО по военному многоборью

В Ленинградской области прошёл чемпионат Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Западного военного округа по военному четырехборью (ВТ-4).

В течение трех дней участникам предстояло пройти четыре испытания: подтягивание или подъем с переворотом (по выбору), бег на 1 километр (для 2-й и 3-й возрастных групп) и 3 километра (для 1-й возрастной группы), бег на 60 метров (для 2-й и 3-й возрастных групп) и на 100 метров (для 1 возрастной группы), а также преодоление общевойсковой полосы препятствий.

Команды, занявшие призовые места, награждены призами. Победители в личном зачете получили кубки и грамоты.

По итогам соревнований военнослужащие, показавшие лучшие результаты, вошли в сборную объединения, которая выступит на чемпионате Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования
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