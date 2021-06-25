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25.06.2021 (13:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди экипажей БТР

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилось состязание на звание лучшего экипажа бронетранспортёра.

В ходе конкурса военнослужащие на маршруте протяженностью 6 километров преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также вели огонь из КПВТ и ПКТ по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.

На маршруте были следующие препятствия: колейный мост, ров, крутые подъёмы и спуски, минно-взрывное заграждение. Поражать приходилось цели данных типов: бронетранспортер (на расстоянии 1100 м), ручной противотанковый гранатомёт, группу пехоты (400 м). За каждую непораженную мишень назначался штрафной круг протяженностью 1 километр.

По итогам состязания был определен лучший экипаж бронетранспортёра в ОГРВ ПРРМ, который представит соединение на соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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