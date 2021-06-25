25.06.2021 (13:00)

Молодые летчики транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты

В Ленинградской области с аэродрома отдельного транспортного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) были выполнены учебно-тренировочные полеты экипажей молодых лётчиков.

Выпускники прошлого года прошли дополнительную подготовку (в том числе на мультимедийных динамостатических тренажерах) на новые для них типы авиационной техники. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам под руководством опытных инструкторов – летчиков первого класса.

На транспортных самолетах Ан-26, Ан-12 и Ан-72 были отработаны взлёт, выполнение полёта по заданному маршруту и самый сложный элемент пилотирования – посадку. В дальнейшем экипажи приступят к усложнённому полётному заданию.

Полеты проходили как днем, так и в ночное время. Всего было совершено более 20 вылетов.

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