Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (13:00)

Молодые летчики транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты

В Ленинградской области с аэродрома отдельного транспортного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) были выполнены учебно-тренировочные полеты экипажей молодых лётчиков.

Выпускники прошлого года прошли дополнительную подготовку (в том числе на мультимедийных динамостатических тренажерах) на новые для них типы авиационной техники. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам под руководством опытных инструкторов – летчиков первого класса.

На транспортных самолетах Ан-26, Ан-12 и Ан-72 были отработаны взлёт, выполнение полёта по заданному маршруту и самый сложный элемент пилотирования – посадку. В дальнейшем экипажи приступят к усложнённому полётному заданию.

Полеты проходили как днем, так и в ночное время. Всего было совершено более 20 вылетов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Мурманской области лётчики дальней авиации отработали внештатные ситуации на тренажёрных комплексах
Вертолёт армейской авиации Западного военного округа задействован в тушении природного пожара в Тверской области
В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к учению «Запад-2021»
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО при помощи тактики «кочующих» миномётов обнаружили артиллерию условного противника

Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false