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25.06.2021 (12:35)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в течение июня проходили сборы с гранатометчиками. Около 60 военнослужащих ОГРВ ПРРМ в разное время суток и в разных погодных условиях оттачивали своё мастерство.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности на занятиях по огневой и тактической подготовке, при обращении с оружием и боеприпасами. Они также рассмотрели примеры возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов, и ознакомились со способами их устранения.

На практическом этапе гранатометчики отработали действия по передвижению на поле боя, по выбору места и по маскировке для наблюдения и ведения огня. Особое внимание было уделено действиям военнослужащих при стрельбе из окна здания по живой силе и легкобронированной технике противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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