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25.06.2021 (12:00)

В Белгородской области снайперы ЗВО ликвидировали артиллерийских корректировщиков условного противника

В Белгородской области на полигоне Солоти военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе ночных учений ликвидировали артиллерийских корректировщиков условного противника.

Снайперы отработали скрытное перемещение и ориентирование в лесных массивах, бесшумно прошли полосу препятствий разведчика, после чего приступили к маскировке и оборудованию огневых позиций – установке противопехотных мин. Они также провели визуальную разведку позиций противника.

Военнослужащие при помощи тепловизионных прицелов 1ПН-140 обнаружили и поразили замаскированные мишени, имитирующие артиллерийских корректировщиков противника. Также снайперы отработали стрельбу по движущимся целям, которые имитировали дозорную группу.

Всего в ночных учениях по ликвидации артиллерийских корректировщиков приняло участие свыше 100 снайперов общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы
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