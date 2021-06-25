25.06.2021 (12:00)
В Белгородской области снайперы ЗВО ликвидировали артиллерийских корректировщиков условного противника
В Белгородской области на полигоне Солоти военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе ночных учений ликвидировали артиллерийских корректировщиков условного противника.
Снайперы отработали скрытное перемещение и ориентирование в лесных массивах, бесшумно прошли полосу препятствий разведчика, после чего приступили к маскировке и оборудованию огневых позиций – установке противопехотных мин. Они также провели визуальную разведку позиций противника.
Военнослужащие при помощи тепловизионных прицелов 1ПН-140 обнаружили и поразили замаскированные мишени, имитирующие артиллерийских корректировщиков противника. Также снайперы отработали стрельбу по движущимся целям, которые имитировали дозорную группу.
Всего в ночных учениях по ликвидации артиллерийских корректировщиков приняло участие свыше 100 снайперов общевойсковой армии ЗВО.