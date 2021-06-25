25.06.2021 (12:15)
Инспекция Сухопутных войск проверила ракетную бригаду общевойсковой армии ЗВО в Курской области
Инспекция Сухопутных войск проверила ракетную бригаду общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Курской области.
В ходе проверки были оценены готовность каждого подразделения к приведению в высшие степени боевой готовности, состояние материально-технической базы соединения, состояние службы оперативных дежурных, организация процесса боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащих, а также эффективность работы офицерского состава.
Во время завершающего этапа проверки комиссия ознакомилась и оказала необходимую методическую помощь в проведении тактико-специальных учений по выходу бронетехники, организации развертывания ракетных комплексов «Искандер» и электронных пусков по объектам условного противника на полигоне Постоялые дворы в Курской области.
Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО признана одной из лучших в войсках ЗВО и в Сухопутных войсках. Два подразделения бригады успешно защитили почётное звание «ударное».