25.06.2021 (11:30)

Определились финалисты всеармейского конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021

В финал всеармейского конкурса «Безопасный маршрут», который проходит под Тюменью на полигоне Андреевский, вышли команды: Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), первой гвардейской инженерно-сапёрной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

Военные инженеры на скорость выполняют учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, по поиску и разминированию мин, по установке тяжелого механизированного моста через 40-метровый ров. Они преодолевают специально оборудованные штурмовые полосы, такие как высадка из макета вертолета на высоте 8 метров, висячий мост, канатная стенка, макет фасада здания. Кроме того, участники соревнований должны выполнить метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток МПЛ-50 и преодолеть значительный участок ползком под колючей проволокой.

В конкурсе «Безопасный маршрут» принимают участие 7 команд из четырех военных округов, Северного флота, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), а также инженерных соединений центрального подчинения. Финал соревнования состоится 27 июня. Команда, занявшая первое место, будет представлять Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени.

Соревнования проходят без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

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