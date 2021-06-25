25.06.2021 (11:00)

Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации в Москве отметило свой 70-летний юбилей

4135 военное представительство Министерства обороны (ВП МО) осуществляет контроль качества и приемку продукции Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» и электромеханическом заводе «Авангард».

Электромеханический завод «Авангард» стал первым серийным заводом отечественной промышленности по производству специального вооружения и выпустил в декабре 1951 года первые в Советском Союзе серийные атомные бомбы РДС-1.

На протяжении последних десятилетий 4135 ВП МО постоянно расширяет диапазон своих специализаций и компетенций, последовательно и планомерно ведет работу по сохранению надежности, безопасности и эффективности специального боезапаса, созданию научно-технической базы.

Личный состав 4135 ВП МО с честью продолжает традиции своих предшественников и своим кропотливым ежедневным трудом вносит вклад в поддержание обороноспособности страны.



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