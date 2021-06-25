25.06.2021 (10:30)

На Черноморском флоте подвели итоги конкурса на создание в Севастополе мемориального комплекса, посвященный теплоходу «Армения»

В Севастополе в Морской библиотеке прошло заключительное заседание конкурсной комиссии, которая подвела итог Открытого творческого конкурса на создание мемориального комплекса погибшим на санитарном транспорте «Армения», который 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией.

В июне 2021 года командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов утвердил положение об Открытом творческом конкурсе на создание архитектурного решения данного мемориального комплекса. В конкурсе приняли участие 6 творческих коллективов и отдельные участники из Москвы, Московской области и Севастополя, которые представили 11 проектов.

На итоговое заседание конкурсной комиссии были приглашены победители второго этапа конкурса: скульптор Паршин Федор Геннадьевич (Москва), ФАУ «Студия военных художников им. М.Б. Грекова» (г. Москва), ООО «ЛитАрт» (г. Жуковский, Московская область), которые представили макеты памятника и материалы, раскрывающие идеи проекта.

После обсуждения проектов тайным голосованием члены комиссии определили победителя творческого конкурса, которым стал проект Студии военных художников им. М.Б. Грекова.

Мемориальный комплекс планируется создать на территории 1472-го Военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова в районе причала на Павловском мысу, от которого транспорт «Армения» отправился в свой последний поход.

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