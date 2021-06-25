Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (10:15)

Командир армейского корпуса Черноморского флота навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Командир армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) генерал-майор Денис Лямин навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ильича Будкова, проживающего в Симферополе.

Памятные подарки Александр Ильич принял у себя дома в окружении большой семьи. Командир объединения пожелал фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа.

Александр Ильич Будков поступил на службу в армию в 1937-м году. Принимал участие в Советско-финляндской войне, прошел всю Великую Отечественную войну, которую закончил в Германии. Был неоднократно ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды и Богдана Хмельницкого, а также многими медалями.

После возвращения с фронта Александр Ильич восстанавливал народное хозяйство, работал в строительной отрасли. В феврале следующего года ветеран отметит своё 110-летие.

Командованием корпуса принято решение об оказании помощи ветерану в решении повседневных бытовых вопросов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение БТР на плаву
Молодое пополнение морской пехоты Черноморского флота завершает курс общевойсковой подготовки
Из Волгоградской области на службу в Президентский полк отправились 15 призывников
Экипажи авиасоединений ЮВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Ростовской области

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false