25.06.2021 (10:15)
Командир армейского корпуса Черноморского флота навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Командир армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) генерал-майор Денис Лямин навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ильича Будкова, проживающего в Симферополе.
Памятные подарки Александр Ильич принял у себя дома в окружении большой семьи. Командир объединения пожелал фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа.
Александр Ильич Будков поступил на службу в армию в 1937-м году. Принимал участие в Советско-финляндской войне, прошел всю Великую Отечественную войну, которую закончил в Германии. Был неоднократно ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды и Богдана Хмельницкого, а также многими медалями.
После возвращения с фронта Александр Ильич восстанавливал народное хозяйство, работал в строительной отрасли. В феврале следующего года ветеран отметит своё 110-летие.
Командованием корпуса принято решение об оказании помощи ветерану в решении повседневных бытовых вопросов.