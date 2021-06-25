25.06.2021 (10:15)

Командир армейского корпуса Черноморского флота навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Командир армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) генерал-майор Денис Лямин навестил 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ильича Будкова, проживающего в Симферополе.

Памятные подарки Александр Ильич принял у себя дома в окружении большой семьи. Командир объединения пожелал фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа.

Александр Ильич Будков поступил на службу в армию в 1937-м году. Принимал участие в Советско-финляндской войне, прошел всю Великую Отечественную войну, которую закончил в Германии. Был неоднократно ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды и Богдана Хмельницкого, а также многими медалями.

После возвращения с фронта Александр Ильич восстанавливал народное хозяйство, работал в строительной отрасли. В феврале следующего года ветеран отметит своё 110-летие.

Командованием корпуса принято решение об оказании помощи ветерану в решении повседневных бытовых вопросов.

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