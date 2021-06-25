25.06.2021 (10:00)

В Кабардино-Балкарии экипажи армейской авиации Минобороны России завершили сбор по горной подготовке

Летчики боевых вертолетов армейской авиации ВВС и ПВО Министерства обороны Российской Федерации завершили сбор по горной подготовке, проходивший на территории Южного военного округа (ЮВО) в учебном центре в Кабардино-Балкарии.

Подготовка экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» к полетам в сложных горных условиях проходила в районе горы Эльбрус.

В ходе сбора вертолетчики освоили пилотирование при облете горных склонов, при прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м. Полеты проходили днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. В темное время суток военнослужащие применяли очки ночного видения.

Особое внимание уделялось ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.

В учебном сборе приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 вертолетов армейской авиации. По результатам занятий летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердили свою летную квалификацию.

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