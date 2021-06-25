25.06.2021 (09:45)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Волгоградской области

Военнослужащие саперного полка мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был найден в Среднеахтубинском районе в хуторе Бобры. Он был обнаружен хозяином частного дома в песке, привезенном для строительства. Заявка на его разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.

Специалисты саперной группы классифицировали боеприпас как 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Они транспортировали его на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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