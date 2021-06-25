25.06.2021 (09:15)

В Чечне в ходе специальных учений военные медики ЮВО задействовали бронеавтомобили «Линза»

В Чечне специалисты медицинской службы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи с применением бронеавтомобиля для перевозки раненых «Линза» и комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

На учении была смоделирована ситуация по спасению пострадавших военнослужащих в горах Кавказского хребта. Медицинский отряд добрался до места эвакуации по горным дорогам на бронеавтомобиле «Линза», преодолел реку с наведением навесной переправы. На маршруте медики ЮВО отразили нападение группы условных диверсантов. Затем они отработали эвакуацию пострадавших.

Во всех действиях отряда активно применялся многофункциональный комплекс «Стрелец», представляющий собой мобильную информационно-управляющую систему.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице