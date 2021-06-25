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25.06.2021 (09:30)

На полигоне в Волгоградской области военнослужащие ЮВО отработали контрбатарейную стрельбу

В Волгоградской области на общевойсковом полигоне Прудбой в рамках лагерного сбора артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали артиллерийские дуэли.

Батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения огневых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и работа командных пунктов по управлению огнем были организованы в единой системе разведывательно-огневого комплекса. При этом учитывался опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

В ходе учебных боёв артиллерийские подразделения применяли современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплекс артиллерийской разведки «Аистенок» и беспилотную авиацию. В полевых занятиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 300 единиц вооружения и боевой техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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