25.06.2021 (09:30)
На полигоне в Волгоградской области военнослужащие ЮВО отработали контрбатарейную стрельбу
В Волгоградской области на общевойсковом полигоне Прудбой в рамках лагерного сбора артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали артиллерийские дуэли.
Батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения огневых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и работа командных пунктов по управлению огнем были организованы в единой системе разведывательно-огневого комплекса. При этом учитывался опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах.
В ходе учебных боёв артиллерийские подразделения применяли современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплекс артиллерийской разведки «Аистенок» и беспилотную авиацию. В полевых занятиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 300 единиц вооружения и боевой техники.