25.06.2021 (09:00)

На Кубани железнодорожники ЮВО приступили к водолазным тренировкам на реконструированном вододроме

В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям на реконструированном вододроме.

Учебный комплекс на территории воинской части для подготовки водолазных и инженерных подразделений увеличился – площадь искусственного водоема теперь составляет около 100 кв. м, а глубина достигает 3,5 м.

Военнослужащие на обновленном объекте совершенствуют водолазные навыки, наводят мосты, проводят разведку дна и выполняют подводные работы по крепежу железных деталей. К водолазным работам ежедневно привлекается более 40 человек и до 20 единиц специальной техники.

Обновление учебно-материальной базы в округе одни из первых завершили железнодорожные войска ВС РФ. Военнослужащие этой бригады регулярно привлекаются к очень ответственным и государственно важным задачам, в том числе – по строительству в 2017 году земляного полотна и рельсо-шпальной решетки железнодорожного участка в обход Украины (Журавка – Миллерово).

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