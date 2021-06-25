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25.06.2021 (08:45)

Тихоокеанский флот обеспечивает работу экспедиции Русского географического общества в бухте Вестник на Камчатке

Экспедиция Русского географического общества приступила к работе в отдалённом труднодоступном районе Камчатского полуострова-бухте Вестник.

Доставка поискового отряда в район выполнения работ - более 100 километров от Петропавловска-Камчатского, изначально планировалась с привлечением судов Тихоокеанского флота, однако высокий накат на этом участке побережья заставил рассматривать иные, более безопасные варианты. В итоге, в бухту Вестник группу, специальное поисковое оборудование и имущество перевозят вертолётами Ми-8 из состава вертолетной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России. По плану экспедиции выполнено 7 вылетов в ходе которых в лагерь завезено около 5 тонн продовольствия, горюче-смазочных материалов, технического имущества.

На месте проведения поисковых работ находятся большой гидрографический катер ТОФ. 

В настоящее время уже развёрнут полевой лагерь со всей необходимой инфраструктурой. Военнослужащие Тихоокеанского флота обеспечивают безопасность работы экспедиции, в частности, охрану лагеря и района поисковых работ от диких зверей.

Справочно:

Экспедиция РГО работает в районе, где на основе анализа архивных документов проводиться поиски упавшего в годы Второй мировой войны американского самолета. В период боевых действий над Камчаткой пролегали трассы американских самолетов, которые наносили бомбовые удары по укреплениям милитаристской Японии на Северных Курилах. Некоторые воздушные, получившие повреждения при выполнении боевых задач, не дотягивали до аэродромов и падали на юге Камчатки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Русское географическое общество
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