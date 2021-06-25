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25.06.2021 (08:30)

В рамках проведения военно-техническом форума «Армия-2021» на острове Сахалин будут продемонстрированы средства беспилотной авиации ВВО

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2021», который состоится в конце августа текущего года в Сахалинской области, на главной площадке масштабного мероприятия военнослужащие продемонстрируют современный беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» состоящий на вооружении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками беспилотника.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия,  боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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