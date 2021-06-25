25.06.2021 (08:15)

В Мурманской области лётчики дальней авиации отработали внештатные ситуации на тренажёрных комплексах

В Мурманской области в соответствии с планом боевой подготовки авиационного полка дальней авиации прошли занятия с экипажами самолетов Ту-22м3 по отработке аварийных ситуаций на тренажёрном комплексе.

С лётным и инженерным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов для исключения ошибочных действий экипажами.

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского составов в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Во время полётов на тренажерах лётчики также отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил "противника" с помощью различных авиационных средств поражения.

Подобного рода занятия проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют лётчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице