25.06.2021 (08:00)

На аэродроме Энгельс дальней авиации ВКС в Саратовской области прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения

В Саратовской области в Энгельсском соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения.

Данное мероприятие проводится с целью проверки работы аэродромных радиотехнических средств, оценки соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям для определения их способности обеспечивать безопасность полётов авиации.

Особенностью данной проверки являлось проведение полного комплекса проверочных мероприятий в сложных метеоусловиях и сильном ветре.

Комплекс проверочных мероприятий выполнялся с применением специализированной лаборатории на базе самолёта Ан-26, оснащённого аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.

Лётные проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку выполняются два раза в год после проведения сезонного и годового технического обслуживания радиомаячной системы, как правило, после окончания сезонных изменений подстилающей поверхности.

Полёты специализированной лаборатории проводились с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома.

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