Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (08:00)

На аэродроме Энгельс дальней авиации ВКС в Саратовской области прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения

В Саратовской области в Энгельсском соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС)  России на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения.

Данное мероприятие проводится с целью проверки работы аэродромных радиотехнических средств, оценки соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям для определения их способности обеспечивать безопасность полётов авиации.

Особенностью данной проверки являлось проведение полного комплекса проверочных мероприятий в сложных метеоусловиях и сильном ветре.

Комплекс проверочных мероприятий выполнялся с применением специализированной лаборатории на базе самолёта Ан-26, оснащённого аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.

Лётные проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку выполняются два раза в год после проведения сезонного и годового технического обслуживания радиомаячной системы, как правило, после окончания сезонных изменений подстилающей поверхности.

Полёты специализированной лаборатории проводились с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Молодые лётчики штурмовиков Су-25 «Грач» ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье
Преодоление водной преграды на боевых машинах отработали Псковские десантники в ходе завершившегося тактического учения
В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к учению «Запад-2021»
Вертолетчики Балтийского флота в рамках планового учения отработали поиск, и уничтожение подводной лодки условного противника

Метки:
Учения , Самолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false