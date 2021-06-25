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25.06.2021 (07:45)

Курсанты ДВОКУ приступили к сдаче выпускных государственных экзаменов

Курсанты выпускного курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приступили к сдаче выпускных государственных экзаменов.

Будущие офицеры в течение месяца будут демонстрировать свои знания по управлению войсками в бою, которые включают в себя экзамены по огневой и тактической подготовке, эксплуатации вооружения и военной техники, а также экзамен по физической подготовке.

Выпускники активно применяют данные расчётов комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», разведывательных беспилотных летательных аппаратов и другого новейшего вооружения при решении задач по организации боя и ведения различных тактических действий. Курсанты управляют подразделением на тактическом поле с применением боевых машин и боевой стрельбы из стрелкового оружия, при управлении боем применяются современные средства связи шестого поколения  «Азарт».

Экзамены завершатся защитой выпускной квалификационной работы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военное образование , Боевая подготовка
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