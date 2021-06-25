25.06.2021 (07:45)
Курсанты ДВОКУ приступили к сдаче выпускных государственных экзаменов
Курсанты выпускного курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приступили к сдаче выпускных государственных экзаменов.
Будущие офицеры в течение месяца будут демонстрировать свои знания по управлению войсками в бою, которые включают в себя экзамены по огневой и тактической подготовке, эксплуатации вооружения и военной техники, а также экзамен по физической подготовке.
Выпускники активно применяют данные расчётов комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», разведывательных беспилотных летательных аппаратов и другого новейшего вооружения при решении задач по организации боя и ведения различных тактических действий. Курсанты управляют подразделением на тактическом поле с применением боевых машин и боевой стрельбы из стрелкового оружия, при управлении боем применяются современные средства связи шестого поколения «Азарт».
Экзамены завершатся защитой выпускной квалификационной работы.